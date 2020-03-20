ВФВ до 10 апреля приостановила все соревнования из-за коронавируса

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о приостановке всех соревнований, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля.

Решение исполкома подписал глава ВФВ Александр Яременко.

Ранее руководство РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ также сообщили о приостановке турниров до 10 апреля.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список