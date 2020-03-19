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В Казани выявлен первый зараженный коронавирусом — игрок «Зенита» Нгапет

19 марта 2020, 21:13
Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Фото «Бизнес online»
Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Фото «Бизнес online»
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Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом, сообщает «Бизнес online». После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта, ему был предоставлен отпуск, который волейболист провел во Франции. По возвращении в Казань 11 марта он почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.

Это первый случай заражения коронавирусом в столице Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/news/253298

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