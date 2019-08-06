07:26 | Волейбол

Станислав Шевченко: "Выход на Олимпиаду за год до турнира очень важен в психологическом плане"

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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко поделился мнением об отборе женской сборной России на Олимпиаду-2020.

 
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– Выход на Олимпиаду за год до турнира очень важен в психологическом плане, – цитируют "Известия" Шевченко. – Есть время на планомерную подготовку к соревнованиям, устранение проблем, которые пока наблюдаются в нашей игре, и с ними надо грамотно разбираться. Очевидно, что к началу турнира в Токио игру еще нужно значительно усилить. Но есть понимание, за счет чего это можно сделать. Поэтому теперь будем спокойно готовиться к главному старту четырехлетия.

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