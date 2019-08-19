Слободан Ковач возглавит сборную Сербии

Слободан Ковач возглавит мужскую сборную Сербии по волейболу. На посту главного тренера он сменит Николу Грбича, сообщает Reuters.

Напомним, что Грбич был уволен после того, как сборная Сербии пока не смогла отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио.

51-летний Ковач ранее работал со сборными Ирана и Словении. В качестве игрока в составе сборной Югославии он выигрывал золото Олимпиады-2000 в Сиднее и серебро в 1996 году в Атланте. Также в 2001 году он стал чемпионом мира.