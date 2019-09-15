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Муж Екатерины Гамовой — о рождении сына: «Будем готовить будущего игрока сборной»

15 сентября 2019, 22:22
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У экс-игрока женской сборной России по волейболу Екатерины Гамовой родился сын. Это ее первый ребенок.

— Сегодня в 2.52 ночи Екатерина родила мальчика, — сказал муж Гамовой Михаил Мукасей в интервью РИА «Новости». - Все прошло хорошо. Рост малыша 57 см, вес — 4,2 кг. Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190915/1558708672.html

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