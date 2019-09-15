У экс-игрока женской сборной России по волейболу Екатерины Гамовой родился сын. Это ее первый ребенок.

— Сегодня в 2.52 ночи Екатерина родила мальчика, — сказал муж Гамовой Михаил Мукасей в интервью РИА «Новости». - Все прошло хорошо. Рост малыша 57 см, вес — 4,2 кг. Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу.