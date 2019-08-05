Кузюткин считает, что сборной России не хватает одного хорошего доигровщика

Экс-главный тренер сборной России Владимир Кузюткин рассказал, какие кадровые изменения нужны национальной команде перед Олимпиадой-2020.

– Нам не хватает одного хорошего доигровщика уровня Гончаровой и Парубец, – цитирует ТАСС Кузюткина. – Считаю, что в этом есть резерв в игре команды. Думаю, что Ирина Воронкова способна подойти к Играм в хорошей форме. Вливание новых игроков обязательно будет, я не сомневаюсь.

Нет ни одного игрока, которого бы я отругал, просто кореянки сыграли здорово. Мы в нужный момент сумели собраться, а кореянки сыграли неудачно.