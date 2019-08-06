Источник: Вукович может возглавить "Кузбасс"

Бывший главный тренер сборной Сербии Веселин Вукович может возглавить "Кузбасс". 60-летний специалист считается фаворитом на пост главного тренера команды из Кемерово, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вукович должен сменить Туомаса Саммельвуо, который покинет "Кузбасс" и подпишет трехлетний контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Зарплата 43-летнего финна составит 400 тысяч долларов в год. О его назначении должно быть объявлено официально 11 августа после того, как мужская сборная России под руководством Саммельвуо завершит квалификацию на Олимпиаду-2020.