Гамова считает, что у сборной России хороший потенциал

Координатор женских юниорских сборных России​, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова поделилась мнением об отборе основной команды на Олимпиаду-2020.

– Сложно обсуждать игру сборной России в матчах с Мексикой и Канадой, поскольку это соперники не уровня нашей команды, – цитируют "Известия" Гамову. – А вот противостояние с Кореей показало, что потенциал у нашей команды хороший. Нужно разбираться, почему не удалось продемонстрировать с самого начала ту игру, которая позволила нам победить. Но проявленный характер и качество волейбола в конце третьей и двух последних партиях внушают оптимизм. Главное, что удалось заранее пробиться на Олимпиаду. Следующий этап – чемпионат Европы, к которому как раз есть время подготовиться.