Екатерина Гамова: «Не думала, что буду когда-то так радоваться медицинским маскам»

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова поделилась мнением о пандемии коронавируса.

— Что может быть лучше, чем подарок по утру... одноразовые маски! — написала Гамова в Instagram. — Я не думала, что буду так им когда-то радоваться, но ситуация диктует свои правила! Спасибо нашему водителю Дмитрию за такой дефицитный подарок!

В сложившейся ситуации удручает одно... что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост! Я помню, как при терактах в Московском метро цены на такси ломили во много раз выше, но были и люди,которые везли всех бесплатно! Почему так?

Всем здоровья, берегите себя и своих близких!