Россиянин Клюка – лучший игрок первой недели Лиги наций

Волейболист сборной России Егор Клюка стал лучшим игроком первой недели Лиги наций. За три матча он забил 46 мячей в атаке, сделал 11 эйсов и поставил семь блоков, в общей сложности набрав 64 очка. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Напомним, что в воскресенье российская сборная одержала вторую победу в первом туре Лиге наций, обыграв команду Сербии со счетом 3:2. Ранее сборная России также оказалась сильнее сборной Японии (3:1) и уступила команде Франции (1:3). Следующую встречу российская команда проведут 7 июня против сборной Португалии.