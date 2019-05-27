Мужская сборная России назвала состав на Лигу наций

Стала известна итоговая заявка мужской сборной России на Лигу наций, информирует официальный сайт ВФВ. За месяц национальная команда проведет под руководством нового главного тренера Туомаса Саммелвуо 15 матчей.

Состав сборной России: связующие Павел Панков ("Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалев ("Урал"), Роман Порошин ("Белогорье"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс");

доигровщики Антон Карпухов ("Кузбасс"), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Дмитрий Волков ("Факел"), Егор Клюка ("Факел"), Антон Семышев ("Белогорье"), Федор Воронков ("Нова"), Кирилл Урсов ("Газпром-Югра");

диагональные Денис Земченок ("Белогорье"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Максим Михайлов ("Зенит" Казань), Романас Шкулявичус ("Динамо");

блокирующие Илья Власов (Динамо"), Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал"), Алексей Сафонов ("Зенит" Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев ("Локомотив"), Инал Тавасиев ("Кузбасс"), Алексей Самойленко ("Зенит" Казань);

либеро Евгений Баранов ("Динамо"), Роман Мартынюк ("Локомотив"), Валентин Голубев ("Белогорье").

Расписание матчей сборной России:

Нови-Сад (Сербия)

31 мая. 20.00 (21.00 мск). Россия – Франция

1 июня. 16.00 (17.00 мск). Россия – Япония

2 июня. 19.00 (20.00 мск). Сербия – Россия

Уфа

7 июня. 19.00 (17.00 мск). Россия – Португалия

8 июня. 19.00 (17.00 мск). Россия – США

9 июня. 19.00 (17.00 мск). Россия – Италия

Урмия (Иран)

14 июня. 15.30 (14.00 мск). Россия – Польша

15 июня. 15.30 (14.00 мск). Россия – Канада

16 июня. 18.30 (17.00 мск). Иран – Россия

Куяба (Бразилия)

21 июня. 17.00 (00.00 мск 22 июня). Россия – Германия

22 июня. 17.00 (00.00 мск 23 июня). Россия – Болгария

23 июня. 20.00 (03.00 мск 24 июня). Бразилия – Россия

Брисбен (Австралия)

28 июня. 20.00 (13.00 мск). Австралия – Россия

29 июня. 16.00 (09.00 мск). Россия – Аргентина

30 июня. 13.00 (06.00 мск). Россия – Китай

Финальный турнир – США плюс 5 лучших команд - 10-14 июля в Чикаго.