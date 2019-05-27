Мусэрский и Гранкин не вошли в заявку сборной России на Лигу наций

Волейболисты Дмитрий Мусэрский и Сергей Гранкин не вошли в окончательную заявку сборной России на Лигу наций, информирует официальный сайт Международной федерации волейбола (ФИВБ). Также на турнире не сыграют диагональный Кирилл Клец, доигровщик Евгений Сивожелез и либеро Евгений Андреев.
Заявка сборной России:
блокирующие – Илья Власов, Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Алексей Сафонов, Ильяс Куркаев, Инал Тавасиев, Алексей Самойленко;
связующие – Павел Панков, Дмитрий Ковалев, Роман Порошин, Игорь Кобзарь;
диагональные – Денис Земченок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Романас Шкулявичус;
доигровщики – Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Федор Воронков, Кирилл Урсов;
либеро – Евгений Баранов, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.