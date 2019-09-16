Мужская сборная России победила Финляндию на чемпионате Европы
16 сентября 2019, 20:02
В четвертом матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 3:0. Пока россияне выиграли все матчи на турнире и набрали 12 очков.
Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Россия — Финляндия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)
16 сентября.
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