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Мужская сборная России победила Финляндию на чемпионате Европы

16 сентября 2019, 20:02
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В четвертом матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 3:0. Пока россияне выиграли все матчи на турнире и набрали 12 очков.

Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Россия — Финляндия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)

16 сентября.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/euro/2019/

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