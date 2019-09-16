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Куркаев получил травму в матче с Финляндией

16 сентября 2019, 19:20
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Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев получил травму в матче группового этапа чемпионата Европы против Финляндии.

Россиянин выпрыгнул на блок, после чего неудачно приземлялся на ногу партнеру по команде. Куркаев сильно подвернул голеностоп. Он не смог сам покинуть площадку, и партнерам пришлось на руках отнести его на скамейку.

С арены его увезли на носилках. Степень серьезности повреждения будет ясна после углубленного медосбледования.

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