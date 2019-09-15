Белоруссия одолела Финляндию на тай-брейке на чемпионате Европы

На чемпионате Европы среди мужских команд прошли очередные матчи. Белоруссия одолела Финляндию на тай-брейке, а Словения победила Турцию в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Португалия — Франция — 0:3 (11:25, 20:25, 23:25)

Италия — Румыния — 3:1 (25:15, 25:14, 23:25, 25:14)

15 сентября.

Группа B

Сербия — Словакия — 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)

Испания — Бельгия — 0:3 (17:25, 21:25, 14:25)

15 сентября.

Группа C

Турция — Словения — 0:3 (28:30, 16:25, 23:25)

Белоруссия — Финляндия — 3:2 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13)

15 сентября.

Группа D

Чехия — Эстония — 3:0 (25:18, 34:32, 28:26)

Голландия — Польша — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

15 сентября.