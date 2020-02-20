В 1/4 финала Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Вакыфбанком»

Прошла жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов ЕКВ-2020. Единственный представитель России — московское «Динамо», как и в прошлом сезоне, сыграет с турецким «Вакыфбанком», сообщает официальный сайт клуба.

Матчи пройдут в начале марта. Победитель этой пары сыграет с лучшей командой из пары «Фенербахче» (Турция) — «Игор Горгондзолла» (Италия).

Суперфинал турнира состоится 16 мая в Берлине.