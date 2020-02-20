В 1/4 финала Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Вакыфбанком»
20 февраля 2020, 16:43
Прошла жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов ЕКВ-2020. Единственный представитель России — московское «Динамо», как и в прошлом сезоне, сыграет с турецким «Вакыфбанком», сообщает официальный сайт клуба.
Матчи пройдут в начале марта. Победитель этой пары сыграет с лучшей командой из пары «Фенербахче» (Турция) — «Игор Горгондзолла» (Италия).
Суперфинал турнира состоится 16 мая в Берлине.
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