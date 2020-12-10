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«Локомотив» обыграл «Штутгарт» в Лиге чемпионов

10 декабря 2020, 19:08

В матче группового этапа женской лиги чемпионов по волейболу калининградский «Локомотив» дома победил «Штутгарт» (3:0).

Российский клуб набрал четыре очка и догнал в таблице «Штутгарт» и московское «Динамо». В следующем матче «Локо» сыграет с «Динамо». Игра 2 февраля 2021 года.

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Штутгарт» (Германия) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)

10 декабря.

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