«Кузбасс» и «Факел» узнали своих соперников по 1/4 финала Лиги чемпионов

В Люксембурге прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой в четвертьфинале «Кузбассу» предстоит встретиться с польским клубом «Закса», который занял первое место в группе Е, сообщает официальный сайт клуба из Кемерово.

Еще одна российская команда — «Факел», дебютировавший в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом раунде плей-офф сыграет с итальянской «Перуджей».