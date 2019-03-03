Женская сборная США обыграла Швейцарию на Универсиаде

В матче женского хоккейного турнира на зимней Универсиаде-2019 сборная США обыграла команду Швейцарии (5:2).

Американки с тремя очками после двух игры занимают третье место в турнирной таблице. У Швейцарии ноль очков и последнее место. В полуфинал выйдут четыре из шести команд, участвующих в турнире.

Универсиада-2019

Красноярск

Женщины

США - Швейцария - 5:2 (2:0, 2:0, 2:1)

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет