Женская сборная России по керлингу обыграла Южную Корею

Женская сборная России по керлингу в экстра-энде победила команду Южной Кореи в четвертом матче кругового турнира на Универсиаде в Красноярске - 8:6.

За россиянок играли Мария Комарова, Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина.

Следующий матч Россия проведет во вторник вечером с командой Швейцарии. Напомним, что россиянки одержали три победы в четырех играх турнира.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет