Владимир Путин на Универсиаде вручил медали победителям лыжной гонки

Президент РФ Владимир Путин вручил награды победителям лыжной гонки на Универсиаде, информирует ТАСС. Глава государства в воскресенье посетил несколько объектов Универсиады, побывал в операционном центре, пообщался с членами сборной России.

Затем Путин приехал на стадион, где в это время проходила индивидуальная лыжная гонка на 10 км среди мужчин. Три первых места заняли российские спортсмены. Президент наблюдал за ходом соревнований с трибун, а затем лично вручил награды победителям.

Первым стал Иван Якимушкин, второе место занял Антон Тимашов, третье – Иван Кириллов.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Вторыми идут австрийцы (1-0-0), третьими – швейцарцы (0-1-0).