Швейцарка Гферер выиграла супергигант на Универсиаде, Тимченко - шестая

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске стартовали соревнования по горнолыжному спорту. В супергиганте у женщин победу одержала австрийская спортсменка Джессика Гферер.

Серебряную медаль завоевала швейцарка Амели Дюпаскье, бронзовую - шведка Фанни Аксельсон. Лучшая среди россиянок Елизавета Тимченко стала шестой.

Российская спортсменка Ольга Погребицкая стала девятой, ее соотечественница Екатерина Перфилова - десятой. 11-е место заняла Валерия Голенкова, Екатерина Ткаченко стала 19-й, а Софья Крохина - 26-й.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет