Швейцарец Зипперт выиграл супергигант на Универсиаде, Кузнецов - десятый

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске стартовали соревнования по горнолыжному спорту. В супергиганте у мужчин победил швейцарец Лукас Зипперт.
Серебряную медаль завоевал чех Томаш Клински. Бронза у еще одного представителя Швейцарии Янника Шабло. Лучший среди россиян Иван Кузнецов на десятом месте.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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