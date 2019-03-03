Швейцарец Зипперт выиграл супергигант на Универсиаде, Кузнецов - десятый

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске стартовали соревнования по горнолыжному спорту. В супергиганте у мужчин победил швейцарец Лукас Зипперт.

Серебряную медаль завоевал чех Томаш Клински. Бронза у еще одного представителя Швейцарии Янника Шабло. Лучший среди россиян Иван Кузнецов на десятом месте.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет