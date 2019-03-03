Сборная США разгромила Венгрию на Универсиаде

В матче мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске сборная США обыграла команду Венгрии (8:1). В составе победителей хет-трик сделал Джозеф Кинселла.

Сборная США на данный момент является лидером группы А с тремя очками. У сборной Венгрии столько же очков, по дополнительным показателям венгры идут третьими.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск

Мужчины

Группа А

США - Венгрия - 8:1 (4:0, 1:0, 3:1)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет