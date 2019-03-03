Сборная России переиграла Швецию на Универсиаде

Женская сборная России по хоккею одержала победу над шведками (4:2) в матче 2-го тура группового турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске. В составе победителей трижды отличилась Ольга Богданова, также один гол забила Анастасия Денисова.
В 3-м туре подопечные Александра Межуева сыграют с командой США 5 марта.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск
Женщины
Россия – Швеция (4:2)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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