Сборная России переиграла Швецию на Универсиаде

Женская сборная России по хоккею одержала победу над шведками (4:2) в матче 2-го тура группового турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске. В составе победителей трижды отличилась Ольга Богданова, также один гол забила Анастасия Денисова.

В 3-м туре подопечные Александра Межуева сыграют с командой США 5 марта.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск

Женщины

Россия – Швеция (4:2)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет