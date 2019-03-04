Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.
Серебро завоевал его соотечественник Антон Тимашов, бронзу - еще один россиянин Иван Кириллов.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Гонка преследования, 10 км (С)
1. Иван Якимушкин (Россия) - 23.03,5
2. Антон Тимашов (Россия) - отставание 11,8
3. Иван Кириллов (Россия) - 12,0
4. Илья Порошкин (Россия) - 49,6
5. Кирилл Киливнюк (Россия) - 1.01,0
6. Андрей Собакарев (Россия) - 1.02,4
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