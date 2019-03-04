Россия завоевала больше половины медалей на Универсиаде и лидирует с гигантским отрывом

Сборная России по итогам второго дня Универсиады увеличила отрыв в медальном зачете. В первый день россияне завоевали ровно половину от всех возможных наград (12 из 24), сегодня же - больше половины (17 из 30).
В общей сложности на счету России 29 медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Второе место делят Австрия и Белоруссия - по 2 золотых медали. Четвертой идет Швейцария (1-2-1).
Универсиада
Медальный зачет (положение после двух дней)
1. Россия – 9-11-9 (29)
2. Австрия – 2-0-0 (2)
Белоруссия – 2-0-0 (2)
4. Швейцария – 1-2-1 (4)
5. Китай – 1-1-0 (2)
6. Канада – 1-0-1 (2)
Финляндия – 1-0-1 (2)
8. Южная Корея – 1-0-0 (1)
9. Франция – 0-2-2 (4)
10. Норвегия – 0-1-0 (1)
Чехия – 0-1-0 (1)
12. Япония – 0-0-2 (2)
13. Казахстан – 0-0-1 (1)
Швеция – 0-0-1 (1)