Россия во второй день Универсиады взяла больше половины всех медалей

Сборная России завоевала 17 медалей из 30 возможных во второй день Универсиады. На счету россиян 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.

Примечательно, что в женской и мужской гонках преследования в лыжах (5 и 10 км соответственно) россияне заняли весь пьедестал: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов.

В индивидуальных биатлонных гонках россияне взяли 5 медалей из 6: у женщин Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова и Елена Чиркова заняли весь пьедестал, у мужчин Никита Поршнев и Эдуард Латыпов стали перым и вторым.

В горных лыжах россияне остались без медалей, а в шорт-треке ограничились бронзой Екатерины Ефременковой на 1500 м.

В спортивном ориентировании в спринте у мужчин Владислав Киселев в Сергей Горланов завоевали золото и бронзу, а у женщин Мария Вяткина - серебро.

Наконец, в смешанной командной акробатике сборные России по фристайлу взяли серебро и бронзу.

В медальном зачете россияне лидируют с гигантским отрывом - 9-11-9 медалей против 2-0-0 у занимающей второе место Австрии.