Россия уверенно лидирует в медальном зачете Универсиады-2019

Сборная России занимает первое место в медальном зачете зимней Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске.

В активе российских спортсменов девять медалей: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На втором месте сборная Швейцарии, имеющая по одной медали каждого достоинства. Третьей идет команда Канады - одна золотая медаль и одна бронзовая.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет