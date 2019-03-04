Путин поздравил шестерых российских победителей Универсиады-2019

Президент РФ Владимир Путин поздравил шестерых российских спортсменов с победой на Универсиаде-2019. На официальном сайте Кремля опубликованы поздравления биатлонистам Никите Поршневу и Наталье Гербуловой (оба выиграли индивидуальные гонки), сноубордистке Кристине Пауль (борд-кросс), Владиславу Киселеву (спортивное ориентирование, спринт), лыжнице Алисе Жамбаловой (гонка на 5 км классикой) и фристайлисту Максиму Бурову (акробатика).

Сборная России с огромным отрывом занимает первое место в командном зачете после второго медального дня Универсиады-2019: 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.