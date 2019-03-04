Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Коте Пунье.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Никита Поршнев (Россия) - 52.16,9 (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов (Россия) - отставание 5,5 (2)

3. Феликс Эмиль Котте-Пюйнель (Франция) - 21,5 (0)

4. Александр Дедюхин (Россия) - 1.17,6 (2)

5. Виктор Кривко (Белоруссия) - 1.41,0 (1)

6. Евгений Крюков (Россия) - 1.51,3 (1)

7. Дмитрий Иванов (Россия) - 1.59,5 (3)

8. Алексей Петров (Россия) - 2.06,2 (3)