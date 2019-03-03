Павел Колобков: "Я очень рад за ребят, хорошее начало, сегодня и погода нам благоволит"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские лыжники хорошо выступили в первый соревновательный день Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

В воскресенье россияне заняли весь пьедестал в женской (на 5 км) и мужской (на 10 км) гонках с раздельным стартом классическим стилем.

– Я очень рад за ребят, хорошее начало, сегодня и погода нам благоволит, – цитирует ТАСС Колобкова. – Дай бог, чтобы эти ребята и дальше реализовали свои таланты. Посмотрим, смогут ли эти спортсмены добраться до первых сборных, потому что всегда сложно сохранить свой потенциал, некоторые ребята поздно раскрываются. Но неоспорим тот факт, что успех на этих соревнованиях важен как для студенческого спорта, так и для России в целом. Точно уверен, что эти результаты придадут им стимула для развития спортивной карьеры.