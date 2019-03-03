Павел Колобков: "Универсиада придаст спортивным объектам Красноярска нужный импульс"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что спортивные объекты Красноярска после XXIX Всемирной зимней Универсиады получат нужный импульс для развития.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта. Соревнования проходят на 11 спортивных объектах города.

- Мы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным проехали мимо всех объектов, обсуждали проекты, будущее объектов, - цитирует ТАСС Колобкова. - Уже сейчас они все загружены, здесь, на "Радуге", будет тренироваться сборная команда, здесь есть региональное училище олимпийского резерва. Кластер будет использоваться и летом, потому что здесь есть освещенные трассы, асфальтированное покрытие, есть объекты для студенческого спорта, это мультифункциональный объект. Сейчас думаем рядом с "Сопкой" разместить комплекс тренировочных трамплинов, которые там исторически находились.