Ольга Зайцева – об Универсиаде: "У нас такая тенденция – начиная с детского спорта мы хотим получать максимальный результат"

Знаменитая биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, приглашенная в качестве эксперта на Зимние студенческие Игры в Красноярск, ответила на вопросы корреспондента "СЭ".

– Ольга, что скажете об Универсиаде в целом?

– Я была на открытии – просто шикарно. Мне очень понравилось, некоторые моменты прямо до мурашек: когда видео о России было – она же такая красивая. И когда Дмитрий Хворостовский пел – герой нашей страны, которого, к сожалению, уже нет с нами. И сам сюжет с постановкой прекрасные.



Сегодня у меня дебют на соревнованиях в качестве эксперта по биатлону на телевидении, впервые приехала на объект (Академия биатлона – Прим. "СЭ"), никогда не выступала в Красноярске, не застала этот период. Здорово, что есть такое место – я всегда восхищаюсь, когда вижу стрельбище, готовое для международных соревнований.

По количеству участников – конечно, мало здесь заявлено, когда я выступала на Универсиаде, спортсменов было больше, но сейчас параллельно проходит много стартов, поэтому биатлонисты выбирают соревнования выше рангом. Нашу страну представляют сильные ребята – думаю, будем здесь лидерами, как и у лыжников.



– В лыжах вчера шесть медалей из шести, сегодня весь женский подиум у биатлонисток – российский. В ваше время на Универсиаде тоже отсутствовала конкуренция?

– Конкуренция здесь есть, хоть и не такая сильная, как на Кубках мира, естественно. Но это нормально – Универсиада ведь подразумевает соревнования среди студентов, сюда совсем не обязаны приезжать профессионалы. А так как у нас молодые спортсмены учатся, они должны выступать за свои университеты.

Думаю, конкуренты у наших все равно найдутся – я слышала, тут есть спортсмены из Франции, некоторые из них выступали на чемпионате мира, например. Также спортсмены из Чехии и Польши могут показать себя.



– Значит, вы не согласны с мнением, что Россия привезла сюда профи, а все остальные страны – обычных студентов?

– Все потому, что у нас в спорте нет непрофессионалов. Мы профессиональные спортсмены всегда, с детства. У нас такая тенденция – начиная с детского спорта мы хотим получать максимальный результат. (Егор Бычков)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет