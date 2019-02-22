Олег Матыцин: "Представители допинг-контроля намерены взять около 200 проб у спортсменов Универсиады"

Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин рассказал, что представители допинг-контроля намерены взять около 200 проб у спортсменов, принимающих участие в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. Он также отметил, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению допинг-контроля, то есть не будет никаких экстремальных заборов проб в два часа ночи, в пять утра.

- Допинг-контроль является обязанностью организаторов, но впервые FISU взяла на себя прямые обязательства по организации допинг-контроля, это было связано с неопределенностью в вопросе по статусу РУСАДА. После консультации с ВАДА и МОК мы пришли к решению о взятии на себя обязательств по обеспечению допинг-контроля, подразумевая, что нашим партнером в этом будет Независимое агентство антидопингового тестирования.

FISU является координатором и отвечает за проведение допинг-контроля через международное тестовое агентство. Насколько будет продолжен этот опыт, я не готов сказать, потому что в условиях нормального контракта это обязательства оргкомитета. Есть договоренность, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению допинг-контроля, то есть не будет никаких экстремальных заборов проб в два часа ночи, в пять утра.

Количество забранных проб будет стандартным и не будет превышать нормативы. Например, на Универсиаде в Алма-Ате было взято около 200 проб, в Красноярске будет примерно столько же.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, бует разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.