Наталья Гербулова – о победе на Универсиаде: "В Красноярске стреляю лучше, чем на чемпионате Европы"

Биатлонистка Наталья Гербулова, завоевавшая золотую медаль красноярской Универсиады в индивидуальной гонке на 15 км, после победы рассказала о своих эмоциях, промахах и планах на будущее.

– Очень рада, что выиграла, было непросто, – призналась Гербулова. – 15 км – это сложно и тяжело. Про конкуренцию ничего не могу сказать, параллельно с Универсиадой проходят чемпионат мира и Кубки IBU, все лидеры и сильные спортсмены там. Но мне здесь не скучно – это самый кайф, что в моем любимом Красноярске, за который я бегаю, у меня получилось выиграть. Промахи? По сравнению с тем, как я стреляла в Белоруссии (на чемпионате Европы. – Прим. "СЭ"), это немного, поверьте!

Для меня в этом году не очень хорошо складывается стрельба – думаю, из-за того, что я прилично добавила ходом и не могу пока как следует совместить это со стрельбой. Буду работать над этим и стараться в следующих гонках отработать чисто. Меня позвали на Кубок IBU – если останусь там в десятке, могут взять на последние этапы Кубка мира. Кубок IBU сразу после Универсиады, уже 10 марта улетать, но ехать надо – я там седьмая иду, кажется. Сил должно хватить! (Егор Бычков)