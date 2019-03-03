Мужская сборная России обыграла команду Китая на Универсиаде

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске начался мужской турнир по керлингу. Сборная России в стартовом матче обыграла команду Китая - 8:4.

За российскую команду выступали Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов и Николай Чередниченко. Запасным был Денис Исламов.

Следующий матч предварительного турнира сборная России проведет завтра против команды Чехии. По итогам однокругового турнира, в котором участвуют 10 команд, четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет