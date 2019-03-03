Лыжник Кириллов сравнил визит Путина с прыжком с парашютом

Российский лыжник Иван Кириллов сравнил приезд президента РФ Владимира Путина на церемонию награждения призеров соревнований по лыжным гонкам на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске с прыжком с парашютом.

Сегодня лыжники разыграли медали Универсиады в индивидуальной гонке на 10 км. Кириллов занял третье место, он уступил своим соотечественникам Ивану Якимушкину и Антону Тимашову.

- Организация на высшем уровне, Универсиаду можно назвать маленькой Олимпиадой, - цитирует ТАСС Кириллова. - Была сложная гонка, наша сборная была представлена хорошим составом, мои коллеги по команде были прекрасно подготовлены и показали тот результат, к которому были готовы. Думаю, все, кто участвовал в гонке, хотели выиграть медали. У нас был сильный состав, очень престижно здесь получить медаль.

Конечно, когда сам президент вручает медали, это непередаваемые впечатления, это очень приятно, я хотел бы еще раз это прочувствовать. Это нельзя описать словами, каждый должен это прочувствовать на себе. Это как прыжок с парашютом.