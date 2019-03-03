Канада обыграла Японию в женском турнире Универсиады

В матче женского хоккейного турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске сборная Канады обыграла команду Японии (4:0).
Канадки с шестью очками занимают первую позицию в группе А после двух матчей. У японок три очка и третья позиция.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск (Россия)
Женщины
Группа А
Канада – Япония – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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