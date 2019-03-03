Канада обыграла Японию в женском турнире Универсиады

В матче женского хоккейного турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске сборная Канады обыграла команду Японии (4:0).

Канадки с шестью очками занимают первую позицию в группе А после двух матчей. У японок три очка и третья позиция.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Женщины

Группа А

Канада – Япония – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет