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Новости   //    Универсиада

Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023

16 сентября 2019, 15:49

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет по подготовке к Универсиаде-2023, сообщает официальный портал правовой информации. Ее заместителями назначены министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Всего в состав оргкомитета вошел 41 человек.

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз состязания прошли в Казани в 2013 году.

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/index.html

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