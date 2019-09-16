Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет по подготовке к Универсиаде-2023, сообщает официальный портал правовой информации. Ее заместителями назначены министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Всего в состав оргкомитета вошел 41 человек.

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз состязания прошли в Казани в 2013 году.