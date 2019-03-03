Елена Вяльбе: "Приятно за всю нашу молодежь на Универсиаде"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рада за команду, принесшую российской сборной на Универсиаде шесть первых наград, и надеется, что молодые российские лыжники еще не раз порадуют в Красноярске своими победами.

В воскресенье россияне заняли весь пьедестал в женской (на 5 км) и мужской (на 10 км) гонках с раздельным стартом классическим стилем.

– Я очень рада за ребят, они мне уже фото с награждения прислали, я поздравила их, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Приятно за всю нашу молодежь на Универсиаде, не только за призеров, они там очень плотно всех подвинули. Надеюсь, продолжат в том же духе. У нас были амбициозные планы на эту Универсиаду.