Эдуард Латыпов: "Результатом доволен. Хотелось победить, но будем бороться в следующих гонках"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске. Он отметил, что ему, конечно, хотелось победить, но он доволен и будет бороться в следующих гонках.

– Результатом доволен, гонка в целом складывалась хорошо, – приводит ТАСС слова Латыпова. – Первая часть не сложилась по стрельбе, пока не знаю, в чем была ошибка на двух первых огневых рубежах, вторую часть стрельбы уже отработал хорошо, сделал поправки. Трасса достаточно хорошая, плотная, по ней было комфортно ехать.

Поддержка была отличной, очень приятно, когда болеют за каждого спортсмена. Всегда очень приятно кататься здесь. Хотелось победить, но будем бороться в следующих гонках.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет