Денис Тихомиров: "Победа Пауль на Универсиаде поднимет ей настроение перед Кубком мира"

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что победа на Всемирных студенческих играх в Красноярске поднимет настроение российской сноубордистке Кристине Пауль перед финалом Кубка мира по сноуборд-кроссу.

Пауль стала победительницей соревнований по сноуборд– кроссу, серебряную награду выиграла россиянка Александра Паршина, бронзовую – канадка Одри Макмэниман.

– Кристина – молодец, она сейчас лидер команды. Этот результат поднимет ей настроение перед финалом Кубка мира, куда она отобралась, – цитирует ТАСС Тихомирова. – В мужском финале, как мне казалось, должен был побеждать Загорский, но он попал в замес и упал, надо было продолжать работать активнее. Андрея Анисимова в полуфинальном заезде подвела коварная вторая часть трассы, там сегодня было много сюрпризов, ему не хватило правильного наката. Но, конечно, я доволен сегодняшними результатами.

Очень красивая и комфортная трасса здесь. Прекрасная погода сегодня – солнечно и мороз, заездов было много, но трасса не разбилась. В плане организации мне все очень нравится.