Алиса Жамбалова: "Усталость берет свое, поэтому не загадываю о третьем золоте"

Российская лыжница Алиса Жамбалова после завоевания второго золота на Универсиаде-2019 отметила, что чувствует усталость. Спортсменка вчера показала первый результат в индивидуальной гонке, а сегодня повторила успех в гонке преследования.

- Мы выступаем второй день подряд, без отдыха, это очень чувствуется, устала, мышцы дают о себе знать, - приводит ТАСС слова Жамбаловой. - Мы шли втроем, заменяли друг друга по ходу трассы, хорошо сработали. Хотя, понятно, что кто-то должен был выиграть, никто не хотел уступать - все решилось на финише. Видимо, у меня чуть побольше сил осталось.

Сегодня у меня не было уверенности в победе, понимала только, что останусь в тройке, но все само собой сложилось, я очень рада, но усталость берет свое. Поэтому я не загадываю о третьем золоте, но послезавтра я выйду на спринт.