Жена Овечкина с детьми прилетела в Москву

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, прилетела в Москву вместе с детьми.

Видео с прилетом в Россию Шубская выложила в Instagram. В аэропорту ее встретил отец и сестра. У Шубской и Овечкина два сына — Сергей, которому скоро исполнится два года, и двухмесячный Илья.

«Вашингтон» выступает в групповом раунде Востока Кубка Стэнли, после чего начнется основная часть плей-офф. Все встречи конференции проводятся в Торонто, команды живут и играют изолированно от внешнего мира. Сегодня в 23:00 мск стартовал матч «Кэпиталз» против «Филадельфии».