Жена Гарая опубликовала обнаженное фото

Жена защитника «Валенсии» Эсекиеля Гарая Тамара Горро опубликовала новый пост в Instagram.

— Хотя есть небольшой процент того, что осознание препятствует пути к добру, многие из нас выступают за благосклонность, и это будет вознаграждением, определенной нормальностью, — написала Горро. — К сожалению, восстановить его будет сложно.

Непоправимая боль для потерянных членов семьи, высокая безработица, которая в свою очередь оставляет сильно поврежденную экономику. Раны, которые трудно залечить, но которые будут заживать мало-помалу, потому что самое прекрасное в людях — это единение и солидарность. И, как на фото написано, вместе мы получаем это.