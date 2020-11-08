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«Я/мы Дзюба». Звезда сериала «Чики» сфотографировалась обнаженной

8 ноября 2020, 21:55
Варвара Шмыкова. Фото Instagram Instagram Варвары Шмыковой. Фото Instagram
Варвара Шмыкова. Фото Instagram
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Актриса Варвара Шмыкова, известная по участию в нашумевшем сериале «Чики», выложила откровенное фото в Instagram.

Она разместила свое полу-обнаженное фото в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Instagram Варвары Шмыковой. Фото Instagram
Instagram Варвары Шмыковой. Фото Instagram

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» на ноябрьские матчи.

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