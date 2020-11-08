«Я/мы Дзюба». Звезда сериала «Чики» сфотографировалась обнаженной
8 ноября 2020, 21:55
Актриса Варвара Шмыкова, известная по участию в нашумевшем сериале «Чики», выложила откровенное фото в Instagram.
Она разместила свое полу-обнаженное фото в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Instagram Варвары Шмыковой. Фото Instagram
Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» на ноябрьские матчи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи