«Вот уж не думала, что так заведу Дзюбу». Боня записала видео в купальнике

Телеведущая Виктория Боня пошутила насчет ситуации, которая развернулась вокруг нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюба на подвиги», — написала Боня в Instagram и выложила видео с одной из своих фотосессий.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».