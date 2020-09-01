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Туктамышева пожелала удачи школьникам и студентам и опубликовала соблазнительное фото

1 сентября 2020, 14:00
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила учащихся с Днем знаний. В этом году фигуристка получила красный диплом Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

«Первое сентября, первый раз в сознательной жизни, когда меня это точно не касается. Школьники и студенты, вам удачи и терпения!» — написала Туктамышева в Instagram, опубликовав соблазнительное черно-белое фото.

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