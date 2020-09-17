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«Спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком». Жена Овечкина поздравила игрока с днем рождения

15:03
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, поздравила мужа с днем рождения. Игроку исполнилось 35 лет.

«С днем рождения, любимый мой! — написала Шубская в Instagram. — Я желаю тебе, самое главное, здоровья! Спасибо тебе за наших сыновей и за твое трепетное отношение к нам! И спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком, умеющим расставлять приоритеты и ценить самое важное, что есть в этом мире — свою семью».

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