«Спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком». Жена Овечкина поздравила игрока с днем рождения

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, поздравила мужа с днем рождения. Игроку исполнилось 35 лет.

«С днем рождения, любимый мой! — написала Шубская в Instagram. — Я желаю тебе, самое главное, здоровья! Спасибо тебе за наших сыновей и за твое трепетное отношение к нам! И спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком, умеющим расставлять приоритеты и ценить самое важное, что есть в этом мире — свою семью».